Boniek: “Roma, è l’anno giusto. E Dybala in giallorosso può rinascere”

Zibi Boniek torna a parlare di Roma, scudetto e ovviamente Paulo Dybala. L'ex campione giallorosso, che come l'argentino è passato dalla Juventus alla capitale - ha rilasciato un'intervista a 'Famiglia Cristiana': "Una volta era più difficile, ora siamo abituati al fatto che i giocatori circolino. Dybala è un giocatore di grande nome, ha fatto cose importanti. In scadenza di contratto, non vuole rimanere a Torino e passa alla Roma. È ovvio che se ne parli, ma io penso che nella Roma si troverà alla grande, la società ideale della sua rinascita, perché, pur essendo un grandissimo giocatore, forse un po’ chiuso da Cristiano Ronaldo, nelle ultime due stagioni non ha reso quanto avrebbe voluto. Gli auguro ottime cose".