Boniek: “Dispiaciuto per Mazzone. Era il migliore come allenatore e come persona”

Zibi Boniek poco prima di Roma-Salernitana ha ricordato, ai microfoni di Calciomercato.it, Carlo Mazzone. Queste le parole dell'ex vicepresidente Uefa: “Mi è dispiaciuto tantissimo quando l’ho sentito ieri, sapevo che stava per spegnersi. Per me era il migliore, perché era bravo come allenatore, come padre e come persona. Un ricordo? Ce ne sono troppi, non saprei quale scegliere…”. Oggi all'Olimpico tutti i tifosi hanno reso omaggio a Carletto. Prima del fischio d'inizio sono stati esposti tantissimo striscioni per onorare la memoria dell'ex allenatore dei giallorossi.