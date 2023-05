Bologna-Roma, Thiago Motta: “Il livello di domenica sarà altissimo”

Domenica sarà tempo di tornare in campo in campionato. Il tecnico rossoblù: "La Roma è una squadra molto solida"

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara di campionato contro i giallorossi, in programma domenica alle 18. La squadra rossoblù non trova i tre punti da cinque partite consecutive ed è a caccia di riscatto. Ecco alcune delle sue parole riguardo la sfida alla Roma e a Mourinho: