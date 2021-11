Bologna-Roma, le probabili formazioni di Mihajlovic e Mourinho

I giallorossi perdono Pellegrini, ma recuperano Veretout. In dubbio il ruolo Cristante e Villar. Vina può partire dal 1'

Non c'è tempo per fermarsi. La Roma vince contro il Torino, ma deve subito proiettarsi al Bologna. Domani sarà già giornata di vigilia. Mourinho valuterà i suoi oggi e nella rifinitura e poi farà le sue scelte. Previsto qualche cambio di formazione rispetto al match con i granata. Il modulo potrebbe essere ancora quello con la difesa a tre: in questo caso, conferma in blocco per Rui Patricio, Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Mourinho ha perso Pellegrini ma recupera Veretout, di ritorno dopo la squalifica. In dubbio Cristante e Villar, ancora in attesa di negativizzarsi. Ad oggi sono indisponibili, dunque nel centrocampo a cinque sarà ballottaggio Perez-Diawara per una maglia da titolare. A sinistra Vina potrebbe far tirare il fiato a El Shaarawy, mentre vanno verso la conferma Abraham e Zaniolo.