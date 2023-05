Bologna-Roma, infortunio per Celik: problema alla coscia sinistra

La speranza è che non sia nulla di grave e che possa recuperare già per il match di giovedì contro il Bayer Leverkusen

Continuano gli infortuni in casa Roma. Si ferma anche Celik nella sfida contro il Bologna per un problema all'adduttore della coscia sinistra. Non si dovrebbe trattare di lesione ma di un indurimento secondo quanto riportato da Dazn. Gli esami strumentali confermeranno l'entità. Al suo posto è entrato Mancini. Mourinho ha mandato il terzino turco direttamente negli spogliatoi. La speranza è che non sia nulla di grave e che possa recuperare già per il match di giovedì contro il Leverkusen. Sulla corsia di destra i giallorossi hanno fuori anche Karsdorp che resterà ai box fino al termine della stagione.