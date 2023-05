Bologna-Roma, esodo giallorosso: settore ospiti sold out in poche ore

I sold out della Roma sia in casa che in trasferta sono ormai una piacevole abitudine. Anche contro il Bologna il settore ospiti è stato polverizzato in pochissime ore. I tagliandi erano stati messi in vendita questa mattina alle ore 10 e sono già terminati. La sfida è in programma domenica 14 alle 18 e al seguito degli uomini di Mourinho ci saranno 2500 romanisti. Il match sarà a cavallo del delicato impegno europeo col Leverkusen. Il mister spera di recuperare più giocatori possibili per affrontare il tour de force di maggio.