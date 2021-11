Per la prossima di serie A, Bologna-Roma, arbitra Pairetto. Al Var Irrati e Affatato in Avar

Per il tecnico di gara della sezione di Nichelino, classe 1984, sarà la seconda partita arbitrata con la Roma di Josè Mourinho. Il primo precedente risale proprio all'esordio dello Special One in Serie A. Risultato positivo per i giallorossi all'Olimpico contro la Fiorentina per 3-1. Anche se il cartellino giallo non è mancato: ammonito al 13' minuto Pellegrini e successivamente Zaniolo. Il numero 22 è stato espulso poi al minuto 52' per un fallo che lo costringe a lasciare la squadra in dieci. Si contano anche 5 precedenti nella stagione 2020/2021: contro Cagliari, Spezia, Benevento, Sassuolo e Lazio. Tre vittorie e due pareggi con l'arbitro alla guida dei giallorossi, uno di questi è quello più caro all’ambiente romanista. La conquista di un 2-0 nel derby della capitale, partita che arrivò come un piccolissimo respiro di sollievo dopo un’annata più che deludente con mister Fonseca.