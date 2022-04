Bodo-Roma, Solbakken a rischio per influenza

In occasione dei gironi il norvegese fu protagonista del doppio confronto segnando tre gol tra la Norvegia e l'Olimpico

Non arrivano buone notizie per Knutsen a un giorno dalla sfida contro la Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Solbakken potrebbe saltare l'andata dei quarti di Conference League a causa di uno stato influenzale. In occasione dei gironi il norvegese fu protagonista del doppio confronto segnando tre gol tra la Norvegia e l'Olimpico. E' stato anche accostato alla Roma sul mercato negli ultimi giorni.