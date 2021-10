Bodo-Roma, si blocca il social media manager: dopo il 4-1 sparisce il risultato

Durante la sfida di ieri, i profili social della società si sono fermati al pre partita e al quarto gol

La difficoltà nel riuscire a digerire il 6-1 contro il Glimt, emerge anche dai profili social della Roma. Infatti, la pagina facebook della società si è fermata all'aggiornamento riguardo il prepartita, senza trattare la gara e il suo svolgimento. Il video con i gol della squadra contro lo Zorya era stato preparato per caricare l'ambiente, ma vista la débâcle totale andata in scena a Bodo, probabilmente il social media manager ha optato per l'indifferenza. Su un'onda simile ma leggermente differente il profilo twitter, che per un certo periodo di tempo ha aggiornato il risultato dopo ogni gol, fino al 4-1. Da lì in poi è stata scritta solo la notizia delle altre due marcature di Pellegrino e Solbakken togliendo i numeri dal tweet, limitandosi a comunicare freddamente gli aggiornamenti.