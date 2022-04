Bodo-Roma, problemi tecnici nella diretta della partita di Conference

Errori nella trasmissione della gara sia su Dazn, sia su Sky, sia su TV8: interruzioni nel circuito internazionale

Proprio nel momento fatidico del gol che ha regalato, ahinoi, il pareggio al Bodo/Glimt, il primo segno che qualcosa non andava. No, non per la Roma, impegnata nell'andata dei quarti di finale di Conference League contro i campioni norvegesi, ma per la trasmissione della partita. Sia su Sky Sport, sia su Dazn, sia in chiaro su TV8, è saltato qualche collegamento, tanto che anche Pier Luigi Pardo, occupato nella telecronaca della gara, ha detto che ci sono stati dei problemi nel circuito internazionale. Le cose, però, pare stiano migliorando nonostante gli stop con immagini a scatti e poi lo schermo nero. Mentre su Sky si sono scusati per il disagio, dicendo che i problemi derivano dalla produzione norvegese.