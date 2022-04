Bodo-Roma, Knutsen: “Nuno Santos un pazzo, mi ha insultato per tutta la partita”

L'allenatore dei norvegesi ha un'altra versione dei fatti rispetto a quella di Pellegrini: "Voleva sabotare il nostro lavoro, zero fair play"

Non si è fatta attendere la risposta di Kjetil Knutsen, allenatore del Bodo/Glimt finito sotto accusa per l'episodio denunciato da Lorenzo Pellegrini, ovvero un'aggressione ai danni del preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos. "Beh, l’avevano detto prima della partita. Non c’è stato molto fair play. Sono venuti qui con un 'atteggiamento' diverso in questa partita. L’assistente (Nuno Santos, ndc) si comportava come un pazzo. Mi ha insultato prima della partita e ha continuato a farlo per tutta la gara. C’è così poco fair play che può interferire con il mio lavoro. Tutto - continua Knutsen in conferenza stampa - indica che si è trattato di una strategia consapevole. Volevano distruggere il mio lavoro, un modo incredibile di comportarsi che non mi era mai capitato di vedere".