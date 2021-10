Bodo-Roma, che accoglienza per Mourinho: selfie con lo Special One – VIDEO

I supporters casalinghi non credono ai propri occhi: uno degli allenatori più vincenti è in Norvegia e non si fanno scappare l'occasione per immortalare il momento

Redazione

I tifosi del Bodo/Glimt sono increduli: José Mourinho, uno degli allenatori più vincenti nel mondo del calcio, è in Norvegia, nel loro stadio. In molti hanno voluto immortalare questo momento scattando foto e selfie con lo Special One. Alle 18:55 inizierà infatti la partita con la Roma, valida per il terzo turno del girone di Conference League. Il clima è rigido e, sebbene non nevichi (lo ha fatto ieri), tira molto vento.