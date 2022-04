Mourinho: “Il sintetico è un problema. Dobbiamo fare meglio dell’altra volta”

Le Special Onepresenterà la gara a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio

Redazione

La Roma è tornata in Norvegia per affrontare ancora il Bodo/Glimt, stavolta nei quarti di finale di Conference League. José Mourinho ha preso parte alla consueta conferenza stampa per presentare la gara. Queste le sue parole:

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Com'è essere di nuovo a Bodo? "Bel posto, c'è passione per il calcio. Felice di tornare, l'unico mio problema è il campo sintetico. Dobbiamo raggiungere le semifinali e speriamo di fare meglio della prima volta. Sarà diverso. Abbiamo un squadra diversa come giocatori ma anche come fiducia e motivazione".

Come si aspetta il Bodo? "Sarà un match diverso. Le partite nono sono mai le stesse e anche noi siamo cambiati. Calafiori, Mayoral, Villar Reynolds non sono più con noi. Saremo diversi come uomini e come motivazioni. Nel girone sapevamo che potevamo qualificarci e che la sconfitta non sarebbe stato un dramma. Il 6-1 è stato pesante ma abbiamo perso solo 3 punti. Ora solo uno si qualifica quindi il nostro approccio sarà diverso. Il Bodo ha cambiato giocatori, ma la loro visione di gioco resta. Hanno la loro preparazione, sono freschi. Hanno una buona condizione e sono tanto bravi quanto lo erano prima".

Sui giocatori del Bodo avvicinati alla Roma "Non mi interessa nulla se non vincere domani. Non parlo di singoli giocatori, soprattutto se giocano per altri. Parlo del Bodo globalmente e penso che abbiano buoni giocatori. Alcuni sono bravi a parlare, siamo qui per loro".

State vivendo con orgoglio il fatto di essere l'unica italiana in Europa? "A me piacerebbe che ci fossero altre italiane. Quando giochiamo contro Napoli o Inter sarebbe meglio per noi se giocassero tornei europei. Sarebbe molto più bello ma la verità è che in Europa ci siamo solo noi e Atalanta. Speriamo di fare bene".

Sul sintetico. "Il calcio deve essere giocato sul naturale, sull'erba. Sul campo sintetico è un altro sport. A volte mi lamento anche del nostro campo, ora è buono, ma in precedenza non lo è stato. Non sono lamentele, vogliamo solo giocare il miglior calcio. Non ci sono scuse. Il meteo è il meteo e il campo è il campo. Dobbiamo guadagnare le semifinali. Il Bodo è una buona squadra perché gioca bene anche sul naturale. All'Olimpico non ci diedero due rigori ma giocarono bene. Sono una buona squadra".