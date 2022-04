Bodo, Haikin risponde a Mourinho: “Che risultato per chi parla troppo…”

Il portiere russo della squadra norvegese non ha dimenticato la frase dello Special One alla vigilia del match

"Una notte da ricordare, parte seconda". Nikita Haikin su Twitter esprime entusiasmo per la vittoria sulla Roma. Il portiere del Bodo, dopo il 2-1 di ieri sera, risponde poi a distanza a Mourinho: "Che risultato per una squadra che parla troppo, eh?", in riferimento alla frase del tecnico giallorosso rivolta ai giocatori avversari alla vigilia del match di Conference League: "Alcuni di loro sono bravi anche a parlare, siamo qui per loro".