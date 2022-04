Bodo/Glimt, seduta mattutina di allenamento per i norvegesi a Formello

Da domani la loro preparazione proseguirà allo Stadio Olimpico per la rifinitura

Seduta mattutina a Formello per il Bodo/Glimt che da ieri è a Roma ed è ospite del club biancoceleste come era già successo con il Liverpool nel 2018 prima della semifinale di Champions League contro la Roma. Un solo allenamento previsto a Formello per i norvegesi, quello di stamattina. Da domani la loro preparazione proseguirà allo Stadio Olimpico per la rifinitura. Dove giovedì alle 21 ci sarà il fischio d'inizio del ritorno dei quarti di finale di Conference League. La Roma deve rimontare il 2-1 subito in Norvegia all'andata.