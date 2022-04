Bodo/Glimt-Roma, Solbakken out a causa di un attacco influenzale

L'esterno norvegese non ci sarà questa sera nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League

Ola Solbakken, numero 9 e giocatore più interessante della formazione norvegese, è costretto al forfait questa sera contro la Roma nella partita valida per i quarti di finale d'andata di Conference League. Come riportato da Il Tempo, l'esterno, accostato ai giallorossi nelle ultime settimane, non sarà della partita a causa di un attacco influenzale. Il Bodo/Glimt perde così una pedina fondamentale che nel girone contro i giallorossi, tra andata e ritorno, aveva realizzato tre gol, tra cui uno molto bello all'Olimpico.