Bodo/Glimt-Roma, domani alle 11 la rifinitura. Darboe in conferenza con Mourinho

Alle 19 il tecnico parlerà in Norvegia dallo Aspmyra Stadion

La Roma è pronta a riscattare la sconfitta di Torino. Domani alle 11 la rifinitura, poi la partenza per la Norvegia. Mourinho è atteso con Darboe nella conferenza di vigilia del match, che avrà luogo all'Aspmyra Stadium alle 19. Il tecnico portoghese non ha mai sottovalutato la competizione, ma sa anche che la qualificazione al turno successivo è ad un passo e che quindi può far rotare i suoi. La conferenza stampa ci darà qualche indicazione sulla formazione, ma la presenza di Darboe ai microfoni lascia intuire che il gambiano farà parte della gara dal primo minuto. Per il resto rifiateranno in parecchi: El Shaarawy, Pellegrini e Carles Perez dovrebbero supportare Shomurodov, che però è in lotta con Mayoral per una maglia da titolare. Dietro Calafiori dovrebbe prendere il posto di Karsdorp.