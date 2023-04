Bob Sinclair e i giapponesi: “Vent’anni fa mi parlavano di Totti”

Bob Sinclair parla del suo legame molto stretto con l'Italia. Il noto dj ha rilasciato un'intervista a 'Leggo' in cui ha raccontato anche un curioso aneddoto: "Devo molto del mio successo all'Italia. Per qualche ragione, inoltre, all'estero mi prendono per italiano. Vent'anni fa in aeroporto alcuni turisti giapponesi cominciarono a parlarmi di Francesco Totti. Non so se mi avessero preso per lui o se, ritenendomi italiano, volessero farmi piacere". Una conferma ulteriore, qualora ce ne fosse bisogno, che la figura leggendaria del numero 10 romanista è simbolo sia della capitale che di tutto il Paese.