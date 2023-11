Blanco: “Il tifo per la Roma lo devo a mio papà. Mi sono appassionato sin da piccolo”

Blanco, noto cantante della scena italiana, non ha mai nascosto la sua passione e il suo tifo per la Roma. In occasione dello speciale documentario su Amazon Prime Video, l'artista ha raccontato diversi aspetti della sua vita tra cui anche l'amore per i colori giallorossi: "Il mio tifo per la Roma nasce grazie a mio papà. Ricordo che quando ero piccolo lui guardava le partite in tv, urlando e saltando sul divano. Così anche io iniziai a fare lo stesso e mi appassionai. In particolare ricordo un gol di Riise". Oltre a essere tra i più presenti sugli spalti dell'Olimpico durante le partite casalinghe dei giallorossi, Blanco ha presentato il suo ultimo singolo "Bruciasse il cielo", proprio indossando una maglia della Roma. Un amore che porta sempre con sé.