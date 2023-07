Blanco, domani il concerto all’Olimpico: “Ci venivo a vedere la Roma con mio padre”

Blanco è pronto per il suo primo concerto all'Olimpico in programma domani. L'anno scorso aveva suonato tra primo e secondo nell'amichevole contro lo Shakhtar. Il cantante è un grande tifoso romanista e nell'intervista rilasciata a Repubblica ricorda quando andava allo stadio col padre a vedere la Roma . Queste le sue parole:

Quale sarà la prima parola da dire davanti al pubblico dello stadio romano?"In realtà non lo so, avevo pensato di preparami delle cose ma non sono capace, va a finire che poi arrivò li e mi dimentico. Voglio trovare un rito, l'anno scorso ne avevamo uno prima di salire sul palco, spaccavamo una bottiglia e urlavamo "a c... duro". Ora ne vorrei uno nuovo. All'Olimpico ci venivo a vedere le partite della Roma col mio papà, una volta mi sono visto anche Roma-Real Madrid".