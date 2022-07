Blanco: “Conoscere Mourinho è i giocatori è stato emozionante”

“Incontrare i protagonisti della squadra che seguo con mio padre fin da quando ero bambino è stato davvero emozionante - le parole di Blanco a Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport -. Vedere tutti questi ragazzi che si impegnano con così tanta costanza e sacrificio per raggiungere i loro obiettivi è davvero un bell’esempio. Esse ospiti nella loro 'casa' è stato un po’ come vivere un pezzo di storia di una delle squadre più importanti in Italia”.

Intanto ieri sera, dopo i primi minuti in maglia giallorossa contro l’Ascoli, Paulo Dybala è andato a cena da “Rinaldi al Quirinale”, rinomato per le sue specialità di pesce, in pieno centro. Oggi nel pomeriggio, per lui come per gli altri, la partenza per Israele, sabato l’amichevole contro il Tottenham di Conte.