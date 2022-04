Biglietti, Roma-Salernitana: si va verso i 64mila spettatori

Venduti ad oggi oltre 62mila tagliandi grazie anche alle promozioni del Club

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per Roma-Salernitana in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico. Venduti ad oggi oltre 62mila tagliandi e si potrebbe arrivare intorno a 64.000 spettatori. Esclusi i big match e gli addii di Totti e De Rossi, sarà la partita della Roma con più pubblico in Serie A dalla stagione 2001/2002. Grazie alle iniziative promosse dal Club in fase di vendita, 7300 persone hanno acquistato il pack con le ultime 3 partite e saranno oltre 5.000 le famiglie presenti all’Olimpico.