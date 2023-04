Roma-Feyenoord: in vendita i biglietti dei Distinti Nord ovest. Tremila in coda

La Prefettura ha accolto la richiesta della Roma per la partita di ritorno contro il Feyenoord, in programma giovedì sera, ed ha dato il via libera all'apertura anche del Distinti Nord Ovest, il settore normalmente riservato alla tifoseria ospite. Come riporta il sito del Club, la vendita è riservata esclusivamente agli abbonati e ai possessori della AS Roma Card (sono valide quelle emesse fino a oggi, 14 aprile), che potranno comprare dei biglietti extra per amici e parenti. Sono ammessi tutti i codici PNR Abbonamento Serie A e Coppe. I titolari di AS Roma Card dovranno invece inserire il codice di 12 cifre riportato sul retro. Ogni abbonato e/o titolare di AS Roma Card potrà acquistare un massimo di 4 tagliandi a transazione (50 euro). E i possessori di entrambi gli Abbonamenti e/o della AS Roma Card potranno utilizzare tutti i codici in loro possesso. I biglietti comprati saranno incedibili. Dopo pochi minuti dall'apertura della vendita ci sono circa 3mila tifosi in fila (virtuale) sulla App ufficiale della Roma.