Biglietti Roma-Feyenoord, il Viminale orientato al divieto di vendita agli olandesi

L'orientamento del Viminale in merito alla partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico, secondo quanto apprende l'ANSA, è di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi olandesi. Le preoccupazioni per l'ordine pubblico sono dovute anche al ricordo del 19 febbraio del 2015, in occasione della partita del Feyenoord di Europa League contro i giallorossi, quando il centro di Roma venne invaso e devastato da migliaia di tifosi olandesi ubriachi, con negozianti costretti a chiudere, romani e turisti terrorizzati e danni anche per la storica fontana della Barcaccia a piazza di Spagna.