Biglietti, per Roma-Salernitana oltre 50mila. Contro il Bodo verso i 60 mila

Grande entusiasmo da parte della tifoseria tra le più presenti sugli spalti in Italia

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per le prossime partite della Roma all'Olimpico. Per gara di campionato contro la Salernitana in programma domenica 10 aprile è stata superata quota 50.000, mentre per la sfida di Conference League contro il Bodo, il ritorno dei quarti di finale, si va verso i 60mila,