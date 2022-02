Biglietti, la Roma pronta a nuovi sold out con Atalanta e Vitesse

Sono già più di 30 mila contro i bergamaschi ma è partita forte anche la vendita per la gara di Conference

Non sarai mai sola, è proprio vera. Battuto lo Spezia in trasferta all'ultimo respiro con il rigore di Abraham, la Roma è pronto a un nuovo sold out contro l'Atalanta prima dell'impegno casalingo di Conference League previsto per giovedì 10 marzo. Secondo quanto appreso, oltre agli abbonati (circa 20mila), sono stati venduti già 11.300 biglietti in occasione della gara contro la formazione di Gasperini che si giocherà sabato alle 18. Ne restano ancora molti considerato che la capienza tornerà al 75%, ma la previsione finale si aggira intorno ai 40 mila spettatori. Per Roma-Vitesse, gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League, invece sono oltre 2200 i tagliandi staccati nelle prime ore di vendita per gli abbonati, ai quali vanno sommati circa 11000 biglietti già emessi per compensazione delle partite precedenti.