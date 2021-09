Bianda: “Contento di essere al Nancy. Il gruppo ha qualità”

Il difensore ora in prestito al Nancy ha parlato dei giorni precedenti al trasferimento

L'ex difensore della Roma William Bianda rientrava nella lista degli esuberi che il gm Tiago Pinto doveva sfoltire in questa finestra di mercato estiva. In un'intervista al quotidiano francese L'Est Republicain, il classe 2000, ora in prestito al Nancy, ha parlato dei giorni precedenti al suo trasferimento: "Mi allenavo con un gruppo di circa venti giocatori su cui l’allenatore non contava. C’erano un allenatore e un preparatore, ma non era proprio una vera e propria preparazione precampionato. È stato un po’ difficile. Più come una manutenzione fisica. Ora sono contento qui, c’è qualità in questo gruppo".