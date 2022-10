Betis-Roma, Belotti dalla cresta al pancione: la dedica alla figlia Benedetta

Arriva finalmente il gol di Belotti per l'1-1 tra Roma e Betis a Siviglia. L'esultanza del 'Gallo' giallorosso questa volta non si ferma al solito gesto della cresta e si fa' più dolce. Basta la palla sotto la maglia e subito si collega l'immagine del pancione all'arrivo della seconda figlia dell'attaccante. Doppia festa dunque in casa Belotti, sia per la rete trovata dopo un primo gol annullato nel match di questa sera, ma soprattutto perché il numero 11 della Roma diventerà papà per la seconda volta. Il nome scelto per la piccola dal giocatore e da sua moglie Giorgia Duro è Benedetta. Proprio l'altra sera, la compagna dell'attaccante, aveva risposto ad una domanda di un tifoso della Roma sul suo profilo Instagram, svelando l'importanza di far nascere la secondogenita nella capitale. "Assolutamente si" - specifica nelle storie - "Sarei ipocrita a dire il contrario. La città in cui nasce un figlio avrà per sempre un significato importante. Per Vittoria a Torino è stato il coronamento di un amore. Roma è una nuova storia e sono felice di poter iniziare a scriverla insieme a questa piccola che verrà al mondo".