Betis, Pellegrini: “Noi e la Roma non siamo favoriti nel girone”

"Non ci sono squadre favorite nel girone". Queste sono le dichiarazioni di Manuel Pellegrini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'HJKHelsinki. Il tecnico del Betis aggiunge: "Penso che si debba entrare dalla prima partita sapendo di affrontare rivali difficili. Roma e Betis giocano in campionati di maggiore importanza, ma non sono favorite. Le partite vanno giocate sul campo: chi gioca meglio riesce ad ottenere più punti". Gli spagnoli sono nel gruppo C di Europa League con Roma, Ludogorets ed Helsinki. Questa sera alle 18:45 inizia la prima giornata: i giallorossi affrontano in trasferta la formazione bulgara, mentre il Betis va in Finlandia.