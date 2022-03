Bertotto: “Mourinho aiuterà Mancini a crescere”

L' ex capitano storico dell’Udinese: "La Roma sta facendo un buon campionato”

Come si fa a giocare in un campo come quello del Vitesse?

«Era difficile per entrambe. Per una squadra come la Roma che preferisce giocare palla a terra ha dato problemi. Ne ha risentito lo spettacolo di una partita in una competizione europea. Giocare su un campo del genere non è piacere per tanti motivi ma non può essere una scusante. Devi essere bravo e in grado di tirare fuori il meglio dalla tua prestazione».