Berardi pronto a lasciare il Sassuolo: “Oggi soffrirei meno il cambiamento”

L'ottima stagione vissuta con la maglia del Sassuolo ha trasformato Berardi in uno degli oggetti del desiderio più ambiti di questo calciomercato. Su di lui, infatti, hanno puntato il mirino Juventus e Milan con la Roma pronta a inserirsi in caso Zaniolo salutasse Trigoria. In un'intervista rilasciata a 'Chi', l'attaccante si è sbottonato parlando di un'eventuale partenza: "Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città". Parole sottoscritte da Francesca, diventata sua moglie lo scorso 16 giugno: "A me piace viaggiare, spostarmi. Domenico ha maturato questa consapevolezza negli anni. Lui è sempre stato molto legato ai suoi punti fermi, adesso che siamo io, lui e il bambino, ha capito che potremmo andare da qualsiasi parte nel mondo. Io sono cresciuta con un padre che segue tutte le partite di calcio, ma Domenico è peggio: guarda ogni sport e, se c'è una gara di notte, punta la sveglia".