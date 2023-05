Beppe Iachini su Dybala: “A Roma ha trovato un ambiente favorevole. Gran colpo”

L'arrivo di Dybala a Roma è un colpo di mercato che difficilmente si dimentica. C'è chi, a distanza di mesi, ancora ne parla, discutendo sulla reale portata dell'acquisto giallorosso. Anche l'allenatore italiano, Beppe Iachini, intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha benedetto l'operazione firmata Pinto-Friedkin: "Sicuramente aver preso Dybala a parametro zero è stato un grande colpo per la Roma, la Juve potrà essere pentita". In effetti, l'argentino campione del mondo sembra aver ritrovato il sorriso di un tempo e sul campo è tornato a fare la differenza come non mai, a suon di colpi di fuoriclasse. Per l'ex mister di Parma, Fiorentina e Palermo, tra le altre, il merito è soprattutto di come è stato accolto dai tifosi: "Roma ha trovato un ambiente favorevole che gli dà carica, fiducia ed entusiasmo. E quando hai la fiducia è tutto più bello". Oltre alla maglia giallorossa però, Paulo ha un talento smisurato che cambierebbe il destino di qualsiasi squadra in cui si trova a giocare: "È forte, sarebbe determinante ovunque".