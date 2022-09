Benzema e l’aneddoto con Mourinho al Real Madrid: “Ho avuto un problema con lui”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha raccontato un divertente aneddoto della sua prima stagione con i Blancos in cui sulla panchina era seduto l'attuale allenatore della Roma, José Mourinho. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Onze Mondial: "La mia prima stagione, i primi sei mesi al Real, sono stati molto difficili, ero solo, non parlavo la lingua e quindi tutto era complicato. Inoltre, ero arrivato in un mondo nuovo, con un'altra squadra, un altro calcio. Fortunatamente non mi sono arreso. Qualche aneddoto? Mi viene in mente quando ho avuto un piccolo problema con José Mourinho.