Belotti ricorda Mihajlovic: “Mi hai insegnato tanto. Questa battaglia l’hai vinta tu”

Il Gallo commosso per la scomparsa del suo ex allenatore ai tempi del Torino: "Mi hai insegnato tanto, lasci un vuoto enorme. Hai dimostrato come si affronta il più terribile degli avversari"

Nella marea di messaggi per ricordare un grande calciatore, allenatore e soprattutto un grande uomo, non poteva mancare anche quello di Andrea Belotti che da Sinisa Mihajlovic è stato allenato al Torino. Il Gallo, infortunato e in ritiro con la Roma in Portogallo, ha affidato a Instagram il suo messaggio al serbo: "Mister, sei stato un guerriero fino alla fine, lasci un vuoto immenso nella vita di chiunque abbia avuto l’onore di incrociarti nel suo cammino. Mi hai insegnato tanto e mi hai fatto crescere sia come uomo che come calciatore, mai dimenticherò il tuo carisma, la tua forza e la tua determinazione. Buon viaggio Mister, l’hai vinta tu questa battaglia, perché per l’ennesima volta hai dimostrato come si affronta anche il più terribile degli avversari, senza mai tirarsi indietro".