Belotti: “Il secondo posto non è un dramma. L’assenza di Dybala si farà sentire”

Il Gallo al termine del match contro lo Sheriff: "Volevamo vincere il girone, ma non ci siamo riusciti per demerito nostro. Se ci fossero due Paulo sarebbe più facile, quando non c'è la situazione è diversa"

Al termine del match vinto dalla Roma contro lo Sheriff, ai microfoni di SkySport ha parlato anche il Gallo Belotti. Ecco le sue parole:

A voi attaccanti cambia la faccia quando segnate. “Il gol per un attaccante è tutto. Viviamo per quello e sicuramente quando ci riusciamo il nostro umore è migliore”.

Un bilancio di questo girone? Siete delusi? “Volevamo vincerlo ma purtroppo non ci siamo riusciti anche per demerito nostro perché tante partite non le abbiamo fatte come dovevamo. Non è un dramma lo abbiamo fatto anche lo scorso anno”.

La Roma sembra realmente in corsa per il quarto posto. Che percezione hai? “Continuiamo a crescere anche sotto il punto di vista mentale e del gioco. Le partite lo dimostrano. L’obiettivo son sempre i 3 punti perché siamo la Roma e siamo chiamati a questo. Il campionato è lungo e avremo sfide importanti da domenica in avanti. Servirà l’aiuto di tutti”.

Quanto è più complicato produrre azioni da gol senza Dybala? “Paulo è in grado di inventare la giocata da un momento all’altro. A quel tocco che pochi altri hanno. E’ fortissimi e non a caso campione del mondo. Quando non c’è la situazione è diversa, dobbiamo cambiare anche modo di giocare perché nessun altro ha le sue caratteristiche. Se ci fossero due Dybala sarebbe più facile. Quando non c’è si fa sentire”.

BELOTTI A ROMA TV

"Vincere era la cosa più importante. Volevamo fare più gol perché il nostro intento era quello perché non sapevamo quello che stava succedendo dall'altra parte. Purtroppo non ne abbiamo fatti tanti, ma la cosa importante era vincere davanti ai nostri fantastici tifosi.

Sei tornato al gol. Dimostrazione che tutti si fanno trovare pronti. "Lavoro ogni giorno per questo. Ogni allenamento, per me, è sacro e il mio pensiero è quello di migliorarmi giorno per giorno. Solo con il lavoro i risultati arrivano e questo gol è frutto di tutto il lavoro che c'è dietro"

Adesso un mese difficile. "Ci sono tante partite, una a settimana e con squadre molto toste. Servirà l'aiuto di tutti e fin quando stiamo tutti insieme concentrati, possiamo dire la nostra in ogni partita".

