Belotti: “Ho un sogno per il finale di stagione. Il calcio è una passione forte”

Andrea Belotti ha raccontato la sua vita in una lunga lettera scritta per Cronache di spogliatoio. L'attaccante della Roma ha parlato del suo modo di giocare e della sua carriera: "Credo che quando entro in campo, sono la persona più felice che ci sia. Credo che il pallone mi faccia esprimere tutto quello che ho dentro attraverso una passione forte. Basta guardare come ho abbracciato Spinazzola dopo il gol al Salisburgo. Sono esploso, l’ho travolto: penso che si sia accorto che avrei potuto trascinarlo a terra, infatti mi ha spinto prima che potessi sbatterlo sull’erba". L'ex Toro ha anche confessato di avere un sogno per il finale di stagione, ma non lo ha svelato: "Ho un quaderno qui accanto a me. Questa lettera voglio terminarla su un altro foglio. Ci scrivo una promessa: se a fine stagione riuscirò a esaudirla, ve la mostrerò".