Belotti fa 29 anni, la Roma lo festeggia in ritiro: torta di compleanno per il Gallo

Primo compleanno da romanista per Andrea Belotti, comunque particolare visto che arriva in Portogallo in un insolito ritiro invernale. Il Gallo compie oggi 29 anni e l'attaccante giallorosso lo ha trascorso anche tra l'affetto dei compagni. Dopo la seduta di oggi, infatti, a fine cena è scattata la festa per Belotti con tanto di torta di compleanno, immortalata da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha pubblicato il simpatico scatto su Instagram facendo gli auguri al suo compagno e soprattutto grande amico. Stavolta, però, è per certi versi Mourinho ad aspettarsi un regalo dal Gallo: che ritrovi al più presto la condizione fisica e soprattutto i gol che servono a un abulico attacco giallorosso.