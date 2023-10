Belotti, doppietta in Europa. Poi il messaggio della moglie: “Un altro grave lutto”

Serata dolce con un retrogusto amaro per Andrea Belotti, protagonista nel 4-0 della Roma sul Servette. La gioia della doppietta siglata e l'ovazione dell'Olimpico, ma poco dopo la fine della partita la moglie del Gallo manifesta il suo dolore per un grave lutto familiare. Mentre, infatti, Belotti era in campo con la Roma, la compagna Giorgia con le figlie è tornata a Palermo per una perdita. Ecco il messaggio di GiorgiaDuro sui social: "Una persona di famiglia ci ha lasciato a causa di quel male infame che la perseguitava da un po'. Non avevo mai vissuto così tanti lutti importanti come in questo periodo. E' vero che la vita è fatta di questo, che chi amiamo prima o poi ci lascia, ma quanto fa male metabolizzarlo? Ciao zia Silvana, se è vero che soffre chi rimane e non chi va via, spero che adesso ogni tuo dolore si sia alleviato e che ci stai guardando da lassù e ti starai facendo qualche risata delle tue, che sento ancora nelle orecchie. Ci mancherai, anzi ci manchi, già troppo. Buon viaggio".