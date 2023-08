Belotti: “Chiunque arriverà dovrà aiutare la squadra. Quest’anno mi sento al 100%”

Oggi sentivi un senso di responsabilità in più? Qualcuno serve lì davanti per darti una mano?“Questa è una cosa che la società e il mister stanno valutando. Io so che quando vengo mandato in campo devo dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Chiunque arriverà dovrà essere pronto ad aiutare la squadra"

Cosa ti porti a casa del pareggio di oggi?“Quando pareggi in casa davanti ai tuoi tifosi non è mai un bel risultato. C’è tanto da lavorare e migliorare perché abbiamo subito due gol e davanti potevamo fare di più. Le partite vanno vinte soprattutto in casa".

Hai un obiettivo di gol per quest'anno?“Il più possibile per la Roma. So che i miei gol servono per portare a casa i punti".