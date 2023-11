Belgio, Tedesco: “Lukaku inarrestabile. È il miglior attaccante che ho allenato”

Le parole del ct dei Diavoli Rossi dopo la vittoria contro l'Azerbaigian: "Quando ogni tiro in porta va a segno, non si può fare di meglio"

Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la rotonda vittoria per 5-0 contro l'Azerbaigian elogiando Romelu Lukaku autore di un poker: "È inarrestabile". Questo il suo primo commento. Tedesco ha poi proseguito: "È stato eccezionale. Quando ogni tiro in porta va a segno, non si può fare di meglio. Se è il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato? È sempre difficile dirlo, ma credo di sì". L'attaccante giallorosso grazie ai suoi 4 gol, allunga in classifica confermandosi il miglior marcatore nella storia del Belgio. Inoltre nessuno ha segnato più di lui nella storia delle qualificazioni ad un Europeo (14).