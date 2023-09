Belgio: Lukaku gioca e convince. Roma, ecco la maglia ‘replica’ a prezzi ridotti

L'iniziativa del Club adottata per combattere il fenomeno della contraffazione e venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi

Nella settimana degli impegni delle nazionali l’attenzione principale da parte dei tifosi giallorossi era concentrata sulla partita del Belgio per capire lo stato di forma di Romelu Lukaku. I ‘Diavoli rossi’, impegnati in trasferta contro l’Arzeibagian, nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2024, hanno vinto 1-0 trascinati da Big Rom titolare e capitano, rimasto in campo 66’ minuti. E’ stata una prova convincente quella del numero 90 giallorosso, che si è mosso bene in campo, ha aiutato i compagni in fase offensiva, ha provato diverse conclusioni a rete ed ha partecipato attivamente all’azione che ha portato al gol della vittoria segnato da Carrasco. Impegni odierni con le rispettive nazionali anche per gli italiani Cristante e Mancini e l'ivoriano Ndicka.

Mourinho, che ha concesso ai giallorossi due giorni di riposo, ha approfittato per trascorrere il tempo libero prima in Portogallo, a Setubal, e poi a Londra.

In vendita la maglia ‘replica’ ufficiale a prezzi ridotti — Intanto a Roma il Club ha dato via alla vendita della maglia ‘replica ufficiale’ che costa quattro volte di meno. una strategia adottata per compattere il fenomeno della contraffazione e venire incontro alle esigenze di tutti i tifosi.

Sono tanti i messaggi di preghiera del mondo dello sport per le vittime del terremoto in Marocco, e tra questi quello di Paulo Dybala che sui social ha dedicato una storia alla popolazione colpita dal sisma. La Uefa ha comunicato che verrà osservatoun minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico terremoto in Marocco in tutte le prossime partite delle competizioni per squadre nazionali e per club da domani e fino al 21 settembre gorno in cui la Roma giocherà l'Europa League in trasferta contro lo Sheriff Tiraspol.

