Belgio, Lukaku convocato per le partite contro Azerbaigian ed Estonia

Romelu Lukaku è stato convocato dal Belgio per le gare di qualificazione a Euro 2024 in programma durante la prossima sosta per le nazionali. Infatti, dopo Roma-Milan il campionato si fermerà e i giallorossi torneranno in campo tra due settimane all'Olimpico contro l'Empoli. Big Rom sarà impegnato contro Azerbaigian ed Estonia. Mourinho sperava di averlo a Trigoria nei prossimi giorni, ma il centravanti ex Chelsea è ritenuto troppo importante da mister Tedesco. Il belga avrà la possibilità di mettere altri minuti sulle gambe.