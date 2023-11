Belgio-Azerbaigian, Lukaku scatenato: 4 gol in 37 minuti

Nell'ultima giornata del Girone F di qualificazione a Euro 2024, il Belgio di Domenico Tedesco, già qualificato alla competizione continentale, affronta l'Azerbaigian dell'italiano Gianni De Biasi. Romelu Lukaku, scatenato, segna quattro gol in poco più di mezz'ora (17', 26'. 30', 37') e procura l'espulsione di Pascuar negli ospiti. Risultato sbloccato al 17' con un colpo di testa da centro area e palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Raddoppio al 26' con un diagonale di destro su assist di Castagne, rete assegnata dopo revisione del VAR. Di testa il terzo gol di Lukaku al 30', e ancora di destro all'angolino il quarto al 37'. A fine primo tempo squadre negli spogliatoi sul 4-0 per il Belgio. Tedesco decide nell'inervallo di non far rientrare in campo il belga sostituito da Openda. Salgono a 83 i gol segnati da Lukaku in nazionale su 113 presenze.