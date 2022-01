Bebe Vio: “Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora arresa”

La campionessa paralimpica, attraverso un tweet ha manifestato il suo stato d'animo visti i risultati della Roma

Bebe Vio, nota campionessa paralimpica mondiale ed europea di scherma, nonché nota tifosa romanista, ha espresso attraverso un tweet tutta la sua amarezza per i risultati della Roma in questa stagione. Dopo la rocambolesca sconfitta contro la Juventus ha pubblicato un post con su scritto: "Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa". Subito dopo il Natale, la campionessa aveva pubblicato un video in cui si mostrava emozionata per aver ricevuto il tappeto "Totti 10".