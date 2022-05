Bayer Leverkusen, l’addio della curva a Voller. E lui sale tra i tifosi – VIDEO

Il pubblico tedesco saluta e omaggia l'ex leggenda della Roma che ora tornerà a vivere nella Capitale

Non è una notizia di oggi che Rudi Voller ha lasciato il Bayer Leverkusen. Dopo quasi trent'anni (e qualche breve parentesi tra Roma e Nazionale tedesca), l'ex attaccante campione del mondo del 1990 e finalista l'anno dopo con i giallorossi in Coppa Uefa lascia il suo ruolo di direttore esecutivo per tornare nella sua città: Roma. Trent'anni, però, non ci cancellano con un colpo di spugna, e i tifosi tedeschi ne sanno qualcosa. All'ultima partita di Bundesliga, con il terzo posto già in tasca, la curva ha omaggiato Voller come non mai, e lui ha risposto saltando addirittura tra gli spalti: per abbracciarli tutti.