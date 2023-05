Bayer, il corteo dei tifosi cambia luogo di partenza: pericolo scontri con i romanisti

L'attesa per il big match tra Bayer Leverkusen e Roma cresce, anche e soprattutto tra i tifosi. Stasera è prevista la cornice delle grandi occasioni alla BayArena, con un prepartita che si preannuncia infuocato. E ovviamente l'allerta per l'ordine pubblico è molto alta. Prima del fischio d'inizio, infatti, è prevista una marcia, un corteo, dei tifosi tedeschi - la 'North Curve 12' - che ha come tema "Libertà per i tifosi di calcio". Il punto di incontro programmato dai sostenitori del Bayer era quello di Friedrich-Ebert-Platz, per poi spostarsi insieme verso lo stadio. Come riporta 'TAG 24', il tribunale amministrativo superiore della Renania settentrionale-Vestfalia ha però confermato un'ordinanza della polizia che imponeva un cambiamento nel luogo di ritrovo. Questo perché Friedrich-Ebert-Platz era stato già individuato e registrato presso la UEFA ad aprile dal Bayer Leverkusen come punto di ritrovo dei tifosi ospiti in campo europeo, in questo caso quelli della Roma che questa sera saranno circa duemila. E data l'impossibilità di dividere in maniera netta e totalmente sicura le due fan zone, il Tribunale Amministrativo di Colonia ha imposto lo spostamento alla 'North Curve 12'. Si temono infatti possibili schermaglie e scontri tra le due tifoserie, soprattutto dopo alcuni episodi avvenuti a Roma. Per questo la polizia aveva già cambiato i programmi dei sostenitori del Bayer individuando uno spazio verde nel quartiere Opladen di Leverkusen.