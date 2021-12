Batistoni: “Mourinho ha vinto 12 anni fa. Non è un innovatore”

"Ai miei tempi c'erano parecchi giovani che si allenavano con Liedholm e aumentavano il livello. Abraham non lo conosco ma non è facile ambientarsi"

Alberto Batistoni , doppio ex di Roma e Spezia (in giallorosso dal '73 al 76), ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport nello spazio "Bar Forza Lupi". Queste le sue parole:

Un giudizio su Mourinho? “Mourinho è venuto a Roma con grandi intenzioni. Secondo me non sono messi molto bene in campo, contro l’Inter si sono messi a 5 per lasciare meno spazio, ma così hanno dato spazio all’Inter di giocare di più. Mourinho ha vinto 12 anni fa e poi non ha fatto più grandi cose, non è un innovatore”.