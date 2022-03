Basha (ex allenatore di Volpato): “Ad oggi pensa solo a fare bene alla Roma”

So che sia Mourinho che (il suo agente Francesco) Totti gli hanno detto di seguire il suo cuore per quanto riguarda la scelta della nazionale"

L'allenatore di Socceroos Graham Arnold ha dichiarato che sarebbe prematuro cercare di chiedere Volpato per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del mese prossimo contro Giappone e Arabia Saudita. E Basha - che ha coltivato Volpato nella sua Australasian Soccer Academy per quattro anni - è d'accordo. "Guarda, Cristian è un orgoglio australiano - un bambino che ama le sue radici e ama l'Australia", ha detto Basha a FTBL. "Ci sono state cose che girano nei media sul fatto che non volesse giocare per l'Australia perché il suo talento non è stato riconosciuto lì, ed è stato trattato male. Ma non è così. La realtà è che tutti intorno a lui, la sua dirigenza e tutti, credono che sia probabilmente meglio per lui in questo momento concentrarsi sul tentativo di affermarsi con la prima squadra della Roma". Ed è stato Basha che nel 2019 ha contattato l'allora allenatore della Roma U-17 Fabrizio Piccareta per organizzare un processo per il giovane ritenuto in eccesso rispetto ai requisiti sia presso le accademie Western Sydney Wanderers che Sydney FC.