Barcellona Femminile, Giraldez: “Contro la Roma servirà il supporto dei tifosi”

Il Barcellona Femminile, ha battuto per 1-0 la Roma nell'andata dei quarti di Champions League, il ritorno si giocherà il 29 marzo al Camp Nou. La partita all'Olimpico ha visto la partecipazione di ben 40.000 tifosi giallorossi accorsi per supportare e dare una spinta in più alla squadra di Spugna. Oggi, alla vigilia del match contro il Real Madrid, Giraldez è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato, tra le altre cose, del prossimo impegno europeo chiamando alle armi i tifosi blaugrana. Queste le parole dell'allenatore: "Abbiamo due partite casalinghe in cui dobbiamo avere il pieno supporto dei tifosi. Siamo motivati per la partita contro il Real, vincere ci farebbe avvicinare alla conquista della Liga"