Bandinelli: “Roma forte, ma siamo qui per giocarcela”

Roma e Empoli si affrontano all'Olimpico questo pomeriggio. Per i toscani prima del match ha parlato Bandinelli. Le sue parole:

BANDINELLI A DAZN

Momento positivo per voi, venite a giocarvela? Sì abbiamo preparato la partita bene e cercheremo di fare le cose che abbiamo preparato. Sappiamo di affrontare una squadra forte e ci sarà attenzione ai particolari, speriamo a fine partita di aver partito un buon risultato a casa.

Come stai? Sto bene, non vedo l'ora di scendere in campo e vediamo a fine partita come sarà andata.